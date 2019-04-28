В Николаевской области у себя дома подорвался на гранате военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В субботу около 17:30 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов Вознесенска в результате взрыва смертельно травмирован хозяин, 55-летний военнослужащий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу полиции Николаевской области в Facebook.
О происшествии сообщила соседка погибшего. Услышав громкий хлопок, женщина вызвала полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.
На теле погибшего эксперт обнаружил телесные повреждения, характерные для получения при срабатывании взрывного устройства.
С целью установления окончательной причины смерти тело мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Проведенным осмотром места происшествия взрывотехники изъяли и направили на соответствующее исследование осколочные обломки, предположительно, от гранаты Ф-1.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".
Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Черниговской области на полигоне из-за взрыва неизвестного предмета ранен военнослужащий.