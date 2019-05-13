В дом депутата в Ровенской области кинули гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Ровенской области в дом депутата районного совета бросили гранату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Так, в полицию сегодня около трех часов ночи поступило сообщение 57-летнего жителя села Яцковичи Березновского района неизвестные в его дом бросили гранату.
"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что хозяин квартиры работает в лесничестве и является депутатом районного совета. По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП в одной из комнат взорвалась граната РГД-5, которую бросили в окно с территории двора", - говорится в сообщении.
В результате взрыва никто не пострадал: вся семья на тот момент находилась в Ровно.
С места происшествия криминалисты изъяли обломки гранаты и запал к ней с маркировкой.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 УК Украины, то есть хулиганство. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц.
Напомним, в Полтавской области работник полиции бросил в сторону пожилой женщины гранату.