В очередях на пунктах пропуска застряло более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил состоянию на утро воскресенья в очередях собралось 210 автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-центре Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), передает УНН.
“Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: „Майорское“ — 10/60; „Марьинка“ — 0/40; „Новотроицкое“ — 10/50; „Гнутово“ — 20/20”, — сообщили пограничники.
В ГПСУ отметили также, что за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда последовало 41,5 тысячи человек и 5 тысяч транспортных средств.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки пограничники обнаружили гражданина Китая, который пытался вывезти из Украины в Алматы самовар произведенный в 1892 году.