У чергах на пунктах пропуску застрягло понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на ранок неділі у чергах зібралось 210 автомобілів. Про це йдеться у повідомленні прес-центрі Держприкордонслужби України (ДПСУ), передає УНН.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 10/60; „Мар’їнка“ — 0/40; „Новотроїцьке“ — 10/50; „Гнутове“ — 20/20”, — повідомили прикордонники.
У ДПСУ зазначили також, що минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало 41,5 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів.
Як повідомляв УНН, минулої доби прикордонники виявили громадянина Китаю, який намагався вивезти з України до Алмати самовар вироблений у 1892 році.