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Китаєць намагався вивезти з України 127-річний самовар

Китаєць намагався вивезти з України 127-річний самовар

Київ • УНН

 • 13082 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Громадянин Китаю намагався вивезти з України до Алмати самовар вироблений у 1892 році. Про це УНН повідомили прикордонники.

У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" спільно з працівниками ДФС виявили культурно - історичну цінність, яку іноземець мав намір вивезти з України.

"Громадянин Китаю прямував на авіарейс до Алмати. Під час спільного огляду багажу пасажира прикордонники разом з співробітниками фіскальної служби виявили самовар вироблений у 1892 році", - повідомили прикордонники.

Знахідку представниками фіскальної служби вилучено, а на громадянина Китаю складено протокол за ст. 471 Митного кодексу - порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Нагадаємо, громадянин Грузії морем намагався вивезти до Батумі 13 старовинних самоварів.

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