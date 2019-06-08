Китаєць намагався вивезти з України 127-річний самовар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Громадянин Китаю намагався вивезти з України до Алмати самовар вироблений у 1892 році. Про це УНН повідомили прикордонники.
У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" спільно з працівниками ДФС виявили культурно - історичну цінність, яку іноземець мав намір вивезти з України.
"Громадянин Китаю прямував на авіарейс до Алмати. Під час спільного огляду багажу пасажира прикордонники разом з співробітниками фіскальної служби виявили самовар вироблений у 1892 році", - повідомили прикордонники.
Знахідку представниками фіскальної служби вилучено, а на громадянина Китаю складено протокол за ст. 471 Митного кодексу - порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.
Нагадаємо, громадянин Грузії морем намагався вивезти до Батумі 13 старовинних самоварів.