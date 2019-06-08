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6 марта, 17:12 • 143748 просмотра

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6 марта, 17:07 • 129805 просмотра

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Китаец пытался вывезти из Украины 127-летний самовар

Китаец пытался вывезти из Украины 127-летний самовар

Киев  •  УНН

 • 13080 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Гражданин Китая пытался вывезти из Украины в Алматы самовар произведенный в 1892 году. Об этом УНН сообщили пограничники.

В пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с работниками ГФС обнаружили культурно - историческую ценность, которую иностранец намеревался вывезти из Украины.

"Гражданин Китая направлялся на авиарейс в Алматы. Во время совместного досмотра багажа пассажира пограничники вместе с сотрудниками фискальной службы обнаружили самовар произведенный в 1892 году", - сообщили пограничники.

Находку представителями фискальной службы изъято, а на гражданина Китая составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса - нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля.

Напомним, гражданин Грузии морем пытался вывезти в Батуми 13 старинных самоваров.

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