В очередях на пунктах пропуска застряли 170 автомобилей

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 13848 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 34676 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 54501 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114790 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109449 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136468 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130013 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130086 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В очередях на пунктах пропуска застряли 170 автомобилей

В очередях на пунктах пропуска застряли 170 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 7554 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил утром в очередях собралось 170 автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передает УНН.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/40; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 15/15; "Гнутово" - 10/25 ", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, все КПВВ на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме и начали работу по графику.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток продолжал тенденцию к увеличению. В общем через контрольные пункты въезда-выезда последовало более 44 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9995 человек и 1005 транспортных средств;

"Марьинка" - 9335 человек и 1580 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8335 человек и 1435 транспортных средств;

"Гнутово" - 5010 человек и 1175 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11355 человек.

Напомним, Красный Крест отправил в ОРДЛО очередную партию гуманитарки.

Украинские Национальные Новости

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