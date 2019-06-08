В очередях на пунктах пропуска застряли 170 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил утром в очередях собралось 170 автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передает УНН.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/40; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 15/15; "Гнутово" - 10/25 ", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, все КПВВ на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме и начали работу по графику.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток продолжал тенденцию к увеличению. В общем через контрольные пункты въезда-выезда последовало более 44 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 9995 человек и 1005 транспортных средств;
"Марьинка" - 9335 человек и 1580 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 8335 человек и 1435 транспортных средств;
"Гнутово" - 5010 человек и 1175 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 11355 человек.
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