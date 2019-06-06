Червоний Хрест відправив в ОРДЛО чергову партію гуманітарки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Міжнародний Комітет Червоного Хреста відправив на тимчасово окуповану частину Донецької та Луганської областей чергову партію гуманітарної допомоги - 180 тонн дев'ятьма вантажівками. Про це УНН повідомили у прес-службу Держприкордонслужби.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 9 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів тимчасово окупованого Донбасу направлено будівельні матеріали, побутову хімію та корм для домашніх тварин, загальною масою 180 тонн", - повідомили прикордонники.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі. Минулої доби пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої. Загалом через КПВВ прослідувало 39,2 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд стояли 160 транспортних засобів.
Нагадаємо, 4 червня в ОРДЛО відправили 23 вантажівки з гуманітаркою.