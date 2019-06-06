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7 марта, 06:35 • 107260 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135269 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143581 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129695 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Красный Крест отправил в ОРДЛО очередную партию гуманитарки

Красный Крест отправил в ОРДЛО очередную партию гуманитарки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Международный Комитет Красного Креста отправил на временно оккупированную часть Донецкой и Луганской областей очередную партию гуманитарной помощи - 180 тонн девятью грузовиками. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлено строительные материалы, бытовую химию и корма для домашних животных, общей массой 180 тонн", - сообщили пограничники.

Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих. В общем через КПВВ последовало 39,2 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд стояли 160 транспортных средств.

Напомним, 4 июня в ОРДЛО отправили 23 грузовика с гуманитаркой.

Украинские Национальные Новости

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