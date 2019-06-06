Красный Крест отправил в ОРДЛО очередную партию гуманитарки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Международный Комитет Красного Креста отправил на временно оккупированную часть Донецкой и Луганской областей очередную партию гуманитарной помощи - 180 тонн девятью грузовиками. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлено строительные материалы, бытовую химию и корма для домашних животных, общей массой 180 тонн", - сообщили пограничники.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих. В общем через КПВВ последовало 39,2 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд стояли 160 транспортных средств.
Напомним, 4 июня в ОРДЛО отправили 23 грузовика с гуманитаркой.