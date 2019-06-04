В ОРДЛО відправили ще 23 вантажівки з гуманітаркою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. На тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей через КПВВ на лінії розмежування відправилися чергові 23 вантажівки з гуманітарною допомогою - хімічними реагентами для очистки води. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 23 вантажівки з гуманітарною допомогою від Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Для жителів тимчасово окупованого Донбасу направлено хімічні реагенти для очистки води загальною масою 445,24 тонни", - повідомили прикордонники.
На сьогоднішній ранок, за даними відомства, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
За минулу добу відмічалося збільшення пасажиро-транспортного потоку. Загалом через КПВВ прослідувало 36,3 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів. Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд було 105 транспортних засобів.
Нагадаємо, раніше в ООН висунули пропозиції щодо фінансової підтримки Україні, а також щодо гуманітарного доступу на Донбасі.