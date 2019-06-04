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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 23288 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116671 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 110017 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136730 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144363 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В ОРДЛО отправили еще 23 грузовика с гуманитаркой

В ОРДЛО отправили еще 23 грузовика с гуманитаркой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через КПВВ на линии разграничения отправились очередные 23 грузовика с гуманитарной помощью - химическими реагентами для очистки воды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 23 грузовика с гуманитарной помощью от Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены химические реагенты для очистки воды общей массой 445,24 тонны", - сообщили пограничники.

На сегодняшнее утро, по данным ведомства, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечалось увеличение пассажиро-транспортного потока. В общем через КПВВ последовало 36,3 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд было 105 транспортных средств.

Напомним, ранее в ООН выдвинули предложения по финансовой поддержке Украины, а также по гуманитарному доступу на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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