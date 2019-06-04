В ОРДЛО отправили еще 23 грузовика с гуманитаркой

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 23 грузовика с гуманитарной помощью от Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены химические реагенты для очистки воды общей массой 445,24 тонны", - сообщили пограничники.

На сегодняшнее утро, по данным ведомства, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечалось увеличение пассажиро-транспортного потока. В общем через КПВВ последовало 36,3 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд было 105 транспортных средств.

Напомним, ранее в ООН выдвинули предложения по финансовой поддержке Украины, а также по гуманитарному доступу на Донбассе.