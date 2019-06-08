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У чергах на пунктах пропуску застрягли 170 автомобілів

У чергах на пунктах пропуску застрягли 170 автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил ранком у чергах зібралось 170 автомобілів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби, передає УНН.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 15/40; „Мар’їнка“ — 0/50; „Новотроїцьке“ — 15/15; „Гнутове“ — 10/25”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прес-службі, усі КПВВ на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил працюють в штатному режимі та розпочали роботу згідно з графіком.

Минулої доби пасажиро-транспортний потік продовжував тенденцію до збільшення. Загалом через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало більше 44 тисяч осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 9995 осіб та 1005 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 9335 осіб та 1580 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 8335 осіб та 1435 транспортних засобів;

“Гнутове” — 5010 осіб та 1175 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 11355 осіб.

Нагадаємо, Червоний Хрест відправив в ОРДЛО чергову партію гуманітарки.

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