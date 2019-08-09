В очередях на КПВВ в районе проведения ООС застряли 220 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На контрольные пунктах въезда-выезда на Донбассе утром в пятницу, 9 августа, в очередях стояли 220 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
“Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: „Майорское“ — 20/50; „Марьинка“ — 0/50; „Новотроицкое“ — 10/50; „Гнутово“ — 20/20”, — говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
Пассажиро-транспортный поток за прошедшие сутки имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 42 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств.
Напомним, Красный Крест отправил на Донбасс более 230 тонн гуманитарной помощи.