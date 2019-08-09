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У чергах на КПВВ в районі проведення ООС застрягли 220 автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. На контральних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зранку в п’ятницю, 9 серпня, у чергах стояли 220 автомобілів. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/50; „Мар’їнка“ — 0/50; „Новотроїцьке“ — 10/50; „Гнутове“ — 20/20”, — йдеться в повідомленні.

Прикордонники зазначають, що усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.

Пасажиро-транспортний потік минулої доби мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 42 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, Червоний Хрест відправив на Донбас понад 230 тонн гуманітарної допомоги.

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