В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 235 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром у них на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/50; "Марьинка" - 30/80; "Гнутово" - 30/20 ", - говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе добавили, за минувшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через линию соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил оставался на уровне с предыдущими сутками.
В общем вчера через контрольные пункты въезда-выезда последовало 41,6 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.
Пограничники уверяют, что все КПВВ работают в штатном режиме.
Напомним, в воскресенье, 17 марта, КПВВ "Новотроицкое" в связи с реконструкции не будет осуществлять пропуск граждан через линию разграничения.