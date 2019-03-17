У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 235 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в них на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 25/50; „Мар’їнка“ — 30/80; „Гнутове“ — 30/20”, — йдеться у повідомленні.
У Держприкордонслужбі додали, минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік через лінію зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил залишався на рівні з попередньою добою.
Загалом учора через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало 41,6 тисячі осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів.
Прикордонники запевняють, що усі КПВВ працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, у неділю, 17 березня, КПВВ “Новотроїцьке” у зв’язку з реконструкцією не буде здійснювати пропуск громадян через лінію розмежування.