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Командування ООС попередило про закриття КППВ "Новотроїцьке"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У неділю, 17 березня, КПВВ "Новотроїцьке" у зв’язку з реконструкцією не буде здійснювати пропуск громадян через лінію розмежування. Про це повідомило командування Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Командування ООС попередило про закриття КППВ "Новотроїцьке"

У повідомленні зазначено, що з метою покращення умов перетину громадянами лінії розмежування продовжуються роботи з реконструкції та розбудови контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донеччині. На КПВВ "Новотроїцьке" вже змонтовані нові модулі для проведення паспортного та фіскального контролю, завершено будівництво місць укриття і навісів-накопичувачів для осіб, які перетинають лінію розмежування.

Для встановлення вже змонтованих конструкцій, підключення їх до мереж електро- та водопостачання, планується проведення монтажних робіт підвищеної небезпеки із залученням важкої спецтехніки. Тому, за рішенням Командувача об’єднаних сил, у неділю, 17 березня, здійснення пропускних операцій в КПВВ "Новотроїцьке" буде призупинено на один день.

У командуванні заявляють, що в результаті проведених робіт будуть створені більш комфортні умови для перетину лінії розмежування в будь-яку пору року та збільшена його пропускна здатність.

Раніше УНН повідомляв, що з початку року через КПВВ в зоні ООС намагались перевезти понад 7 кг наркотиків

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