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Командование ООС предупредило о закрытии КППВ "Новотроицкое"

Киев • УНН

 • 9110 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В воскресенье, 17 марта, КПВВ "Новотроицкое" в связи с реконструкцией не будет осуществлять пропуск граждан через линию разграничения. Об этом сообщило командование Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Командование ООС предупредило о закрытии КППВ "Новотроицкое"

В сообщении отмечается, что с целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения продолжаются работы по реконструкции и развитию контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой области. На КПВВ "Новотроицкое" уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, завершено строительство мест укрытия и навесов-накопителей для лиц, пересекающих линию разграничения.

Для установления уже смонтированных конструкций, подключение их к сетям электро- и водоснабжения, планируется проведение монтажных работ повышенной опасности с привлечением тяжелой спецтехники. Поэтому, по решению командующего объединенных сил, в воскресенье, 17 марта, осуществление пропускных операций в КПВВ "Новотроицкое" будет приостановлено на один день.

В командовании заявляют, что в результате проведенных работ будут созданы более комфортные условия для пересечения линии разграничения в любое время года и увеличена его пропускная способность.

Ранее УНН сообщал, что с начала года через КПВВ в зоне ООС пытались перевезти более 7 кг наркотиков.

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