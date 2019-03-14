В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 215 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/30; "Марьинка" - 30/50; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 15/20", - говорится в сообщении.
Отмечается, за минувшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался определенным уменьшением по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 39,4 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.
Пограничники добавили, на данный момент все КПВВ работают в штатном режиме.
Напомним, пограничный пункт "Ужгород-Вишне Немецкое" на Закарпатье временно прекратит пропуск грузовиков через калибровки веса на словацкой стороне.