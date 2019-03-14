У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 215 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/30; „Мар’їнка“ — 30/50; „Новотроїцьке“ — 10/40; „Гнутове“ — 15/20”, — йдеться у повідомленні.
Відзначається, минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався певним зменшенням у порівнянні з попереднім днем. Загалом учора через КПВВ прослідувало 39,4 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів.
Прикордонники додали, на цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.
Нагадаємо, прикордонний пункт “Ужгород-Вишнє Нємецьке” на Закарпатті тимчасово припинить пропуск вантажівок через калібрування ваги на словацькій стороні.