Прикордонний пункт "Ужгород-Вишнє Нємецьке" тимчасово припинить пропуск вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Прикордонний пункт "Ужгород-Вишнє Нємецьке" на Закарпатті тимчасово припинить пропуск вантажівок через калібрування ваги на словацькій стороні. Про це повідомляє УНН з посилання на Держфіскальну службу.
Під час ремонтних робіт рух вантажівок буде можливим лише по одній смузі, яку позначать дорожніми знаками.
При цьому обмеження не стосуються пасажирського руху.
Обмеження діятиме з 18 по 22 березня.
Як повідомляв УНН, на початку березня на кордоні з Польщею фіксувалися непоодинокі випадки порушення режиму та провокації в пункті пропуску "Шегині".