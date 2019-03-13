Пограничный пункт "Ужгород-Вишне Немецкое" временно прекратит пропуск грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Пограничный пункт "Ужгород-Вишне Немецкое" на Закарпатье временно прекратит пропуск грузовиков через калибровки весов на словацкой стороне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госфискальную службу.
Во время ремонтных работ движение грузовиков будет возможным только по одной полосе, которую обозначат дорожными знаками.
При этом ограничения не касаются пассажирского движения.
Ограничение будет действовать с 18 по 22 марта.
Как сообщал УНН, в начале марта на границе с Польшей фиксировались отдельные случаи нарушения режима и провокации в пункте пропуска "Шегини".