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На кордоні з Польщею фіксуються випадки порушення режиму пропуску та провокації

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом останніх днів на кордоні з Польщею фіксувалися непоодинокі випадки порушення окремими особами режиму в пункті пропуску "Шегині" і провокування ситуації. При цьому вони свідомо не виконували законних вимог військовослужбовців Держприкордонслужби. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ. 

Через неправомірні дії і порушення законодавства низку осіб в пункті пропуску затримано. На них складено матеріали адміністративного правопорушення за ст. 185-10 та ст.202 КУпАП.

Відмітимо, що в цей період прикордонники упереджували спроби масового проникнення в пункт пропуску осіб, які мали на меті чинити тиск на працівників пункту пропуску і намагалися всіляко провокувати агресію, підбурювали до блокування пункту пропуску. При цьому прикордонники не перешкоджали пропуску громадян, які мали законні підстави для перебування в пункті пропуску.

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У той же час окремі особи, потрапивши в пункт пропуску самовільно, починали пересуватися територією від смуги руху на виїзд з України до напрямку в’їзду чи навпаки, тим самим порушуючи режим в пункті пропуску. Крім того, вони свідомо і навмисно не виконували вимоги посадових осіб Держприкордонслужби, в образливій формі зверталися і провокували представників інших контролюючих органів.

Розуміючи про відповідальність перед законом деякі з осіб, що притягувалися до адмінвідповідальності, під час ознайомлення з протоколом знищували його та вимагали перекладача на російську мову, бо начебто не розуміють української.

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Наголосимо, що співробітники Держприкордонслужби не допускатимуть будь-яких незаконних дій в пунктах пропуску та чітко діятимуть в межах чинного законодавства, в тому числі затримуючи осіб, які його порушують. При цьому за необхідності пункти пропуску будуть посилюватися додатковими резервами і групами реагування, що діятимуть спільно зі співробітниками Національної поліції.

Як повідомляв УНН, з січня 2018 року понад 650 тисяч іноземців надали біометричні дані при в’їзді в Україну.

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