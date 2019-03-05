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На границе с Польшей фиксируются случаи нарушения режима пропуска и провокации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. В последние дни на границе с Польшей фиксировались отдельные случаи нарушения отдельными лицами режима в пункте пропуска "Шегини" и провоцирование ситуации. При этом они сознательно не выполняли законных требований военнослужащих Госпогранслужбы. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Из-за неправомерных действий и нарушения законодательства ряд лиц в пункте пропуска задержали. На них составлены материалы административного правонарушения по ст. 185-10 и ст.202 КУоАП.

Отметим, что в этот период пограничники предупреждали попытки массового проникновения в пункт пропуска лиц, имевших целью оказать давление на работников пункта пропуска и пытались всячески провоцировать агрессию, подстрекали к блокированию пункта пропуска. При этом пограничники не препятствовали пропуску граждан, имеющих законные основания для пребывания в пункте пропуска.

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В то же время отдельные лица, попав в пункт пропуска самовольно, начинали передвигаться по территории от полосы движения на выезд из Украины в направлении въезда или наоборот, тем самым нарушая режим в пункте пропуска. Кроме того, они сознательно и намеренно не выполняли требования должностных лиц Госпогранслужбы, в оскорбительной форме обращались и провоцировали представителей других контролирующих органов.

Понимая ответственность перед законом некоторые из лиц, привлекаемых к административной ответственности, во время ознакомления с протоколом уничтожали его и требовали переводчика на русский язык, потому что вроде не понимают украинского.

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Отметим, что сотрудники Госпогранслужбы не будут допускать каких-либо незаконных действий в пунктах пропуска и четко будут действовать в рамках действующего законодательства, в том числе задерживая лиц, его нарушают. При этом при необходимости пункты пропуска будут усиливаться дополнительными резервами и группами реагирования, которые будут действовать совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Как сообщал УНН, с января 2018 более 650 000 иностранцев предоставили биометрические данные при въезде в Украину.

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