В очередях на КПВВ на Донбассе застряло более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собралось 215 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское"- 30/40; "Марьинка" - 15/50; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток относительно предыдущих суток увеличился.
В общем через КПВВ последовало 32 000 человек и 4,5 тысячи транспортных средств.
Напомним, с 4 по 10 августа КПВВ "Станица-Луганская" будет функционировать до 18:00.