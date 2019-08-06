У чергах на КПВВ на Донбасі застрягло понад 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралося 215 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" — 30/40; "Мар’їнка" — 15/50; "Новотроїцьке" — 20/40; "Гнутове" — 10/10", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік відносно попередньої доби збільшився.
Загалом через КПВВ прослідувало 32 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, з 4 по 10 серпня КПВВ "Станиця-Луганська" функціонуватиме до 18:00.