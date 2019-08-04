Час роботи КПВВ "Станиця-Луганська" скоротять
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня УНН. З 4 по 10 серпня КПВВ “Станиця-Луганська” функціонуватиме до 18.00. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр Операції Об’єднаних сил.
“За інформацією української сторони СЦКК, окупаційні збройні формування РФ з 4 по 10 серпня проводять заходи з розмінування на тимчасово окупованій території, біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець. У зазначений період представники окупаційної адміністрації пропуск через лінію розмежування будуть здійснювати до 18.00”, — повідомили у прес-центрі.
Командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення про зміну режиму роботи КПВВ “Станиця-Луганська”.
“Відтак, контрольний пункт функціонуватиме до 18.00. Окрім того, громадян, що прямують на тимчасово окуповану територію України будуть пропускати до 17.30.
Після зазначеного часу у контрольному пункті в’їзду-виїзду „Станиця-Луганська“ пропускні операції здійснюватись не будуть у зв’язку з вибухонебезпечністю робіт по розмінуванню та потенційною загрозою для життя та здоров’я цивільного населення.
Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок”, — повідомили у прес-центрі.