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Час роботи КПВВ "Станиця-Луганська" скоротять

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КИЇВ. 4 серпня УНН. З 4 по 10 серпня КПВВ “Станиця-Луганська” функціонуватиме до 18.00. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр Операції Об’єднаних сил.

“За інформацією української сторони СЦКК, окупаційні збройні формування РФ з 4 по 10 серпня проводять заходи з розмінування на тимчасово окупованій території, біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець. У зазначений період представники окупаційної адміністрації пропуск через лінію розмежування будуть здійснювати до 18.00”, — повідомили у прес-центрі.

Командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення про зміну режиму роботи КПВВ “Станиця-Луганська”.

“Відтак, контрольний пункт функціонуватиме до 18.00. Окрім того, громадян, що прямують на тимчасово окуповану територію України будуть пропускати до 17.30.

Після зазначеного часу у контрольному пункті в’їзду-виїзду „Станиця-Луганська“ пропускні операції здійснюватись не будуть у зв’язку з вибухонебезпечністю робіт по розмінуванню та потенційною загрозою для життя та здоров’я цивільного населення.
Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок”, — повідомили у прес-центрі.

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