Розмінування мосту у Станиці Луганскій не розпочалося — СЦКК

“Зі слів керівника української сторони Спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін полковника Олександра Борщевського, ним проведено зустріч із заступником Голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном щодо реалізації положень Мінських угод.

Зі слів офіцера, насамперед необхідно розпочати роботу з розмінування територій. Піротехнічні роботи мають відбутись не тільки на прилеглих до КПВВ територіях, а й на ділянці біля зруйнованого мосту, щоби розпочати його ремонт”, — повідомили у прес-центрі ООС.

Борщевський наголосив, що існує розуміння з боку Спостережної місії ОБСЄ щодо вирішення цього питання.

“Але, на жаль, поки немає реальних підтверджень з боку російських окупаційних адміністрацій так ОРЛО щодо початку цих робіт. Основна причина, чому не відбувається початок робіт з ремонту мосту — відсутність гарантій безпеки для наших фахівців з розмінування з боку незаконних збройних формувань. Відповідні запити по лінії ОБСЄ відправлені, але відповіді щодо отримання гарантій саме для наших фахівців і допуску їх до проведення робіт немає”, — повідомили у прес-центрі ООС зі слів Борщевського.

Як повідомляв УНН, Україна у Мінську озвучила свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській.

В ОБСЄ припустили, що ремонт моста у Станиці Луганській триватиме кілька місяців. 1 серпня українскі сапери нібито розпочинали роботи з розмінування.