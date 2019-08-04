Разминирование моста в Станице Луганской не началось - ОЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Разминирование моста и прилегающих территорий в Станице Луганской не началось из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны российских оккупантов. Об этом заявил руководитель украинской стороны Общего центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон полковник Александр Борщевский, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.
"По словам руководителя украинской стороны Общего центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон полковника Александра Борщевского, им проведена встреча с заместителем Председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтон по реализации положений Минских соглашений.
По словам офицера, прежде всего необходимо начать работу по разминированию территорий. Пиротехнические работы должны состояться не только на прилегающих к КПВВ территориях, но и на участке возле разрушенного моста, чтобы начать его ремонт", - сообщили в пресс-центре ООС.
Борщевский отметил, что существует понимание со стороны Наблюдательной миссии ОБСЕ по решению этого вопроса.
"Но, к сожалению, пока нет реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций так ОРЛО о начале работ. Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста - отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований. Соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий именно для наших специалистов и допуска их к проведению работ нет", - сообщили в пресс-центре ООС по словам Борщевского.
Как сообщал УНН, Украина в Минске озвучила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской.
В ОБСЕ предположили, что ремонт моста в Станице Луганской продлится несколько месяцев. 1 августа украинские саперы якобы начинали работы с разминирования.