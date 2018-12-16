В очередях на КПВВ на Донбассе застряли несколько сотен авто

"Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 40/60; "Марьинка" – 0/50; "Новотроицкое" – 0/45; "Гнутово" – 40/60", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что сегодня все КПВВ открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме. За минувшие сутки через КПВВ последовало 39 тысяч человек и 4,9 тысячи автомобилей.

Напомним, из-за усиленых мер безопасности на границе за сутки до Объединительного собора на территорию Украины не пустили 139 человек, из них 62 россиян.