У чергах на КПВВ на Донбасі застрягли кілька сотень авто
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, розташованих на лінії зіткнення в районі проведення Операції об’єднаних сил, сьогодні вранці на в’їзд та виїзд перебували 295 автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.
"Зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 40/60; "Мар’їнка" – 0/50; "Новотроїцьке" – 0/45; "Гнутове" – 40/60", – йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що сьогодні всі КПВВ відкрилися за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі. За минулу добу через КПВВ прослідувало 39 тисяч осіб та 4,9 тисячі автомобілів.
Нагадаємо, через посилені заходи безпеки на кордоні за добу до Об'єднавчого собору на територію України не впустили 139 осіб, з них 62 росіян.