Відкрито перше кримінальне провадження за незаконний перетин кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Служба безпеки Україна розпочала перше кримінальне провадження щодо незаконного перетину кордону. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, 11 грудня прикордонники Білгород-Дністровського загону Південного регіонального управління затримали порушника державного кордону – 32-річного громадянина Молдови. Як зазначається, чоловік намагався потрапити в Україну, оминаючи пункти пропуску, оскільки раніше українські прикордонники заборонили йому в'їзд в Україну терміном на 10 років.
"Наразі за повідомленням співробітників Держприкордонслужби слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 332-2 КК України "Незаконне перетинання державного кордону України", – написав Цигикал.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двоє дітей впали у річку під час нелегального перетину кордону з Угорщиною
Порушника передали співробітникам СБУ для проведення подальших слідчих дій. Іноземця може очікувати покарання – позбавлення волі на строк до трьох років.
Як повідомляв УНН, 10 листопада в Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону. Такі діяння каратимуться позбавленням волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада встановила кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону.
А 7 листопада Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону.