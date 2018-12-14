Відкрито перше кримінальне провадження за незаконний перетин кордону

$41.400.13
45.840.29
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 1050 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 10466 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 37261 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 74853 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 61536 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76315 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92048 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87004 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 173620 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100449 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.4м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 19076 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 6676 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 7924 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 10436 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 17724 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 10469 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 173621 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330627 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 263905 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 374693 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 37261 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16631 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21820 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27670 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48509 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Відкрито перше кримінальне провадження за незаконний перетин кордону

Київ • УНН

 • 38614 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Служба безпеки Україна розпочала перше кримінальне провадження щодо незаконного перетину кордону. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Відкрито перше кримінальне провадження за незаконний перетин кордону

Так, 11 грудня прикордонники Білгород-Дністровського загону Південного регіонального управління затримали порушника державного кордону – 32-річного громадянина Молдови. Як зазначається, чоловік намагався потрапити в Україну, оминаючи пункти пропуску, оскільки раніше українські прикордонники заборонили йому в'їзд в Україну терміном на 10 років.

"Наразі за повідомленням співробітників Держприкордонслужби слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 332-2 КК України "Незаконне перетинання державного кордону України", – написав Цигикал.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двоє дітей впали у річку під час нелегального перетину кордону з Угорщиною

Порушника передали співробітникам СБУ для проведення подальших слідчих дій. Іноземця може очікувати покарання – позбавлення волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, 10 листопада в Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону. Такі діяння каратимуться позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада встановила кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону.

А 7 листопада Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,333.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.49