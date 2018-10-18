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Рада встановила кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

Рада встановила кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Верховна Рада схвалила закон 7017 про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону, передає кореспондент УНН.

Відповідне рішення підтримали 243 народних депутати України.

Законом передбачено встановити кримінальну відповідальність за перетин державного кордону України особою, яка має громадянство (підданство) держави-агресора, або іншою особою в інтересах держави-агресора, що суперечать національним інтересам України, будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості.

Таке діяння каратиметься позбавленням волі на строк до трьох років. Крім того, повторне вчинення таких дій або вчинення їх групою осіб передбачає відповідальність у формі позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, а вчинення таких дій із застосуванням зброї – на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за встановлення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону.

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