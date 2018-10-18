Рада установила уголовную ответственность за незаконное пересечение границы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада приняла закон 7017 о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины по поводу ответственности за незаконное пересечение государственной границы, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 243 народных депутата Украины.
Законом предусмотрено установить уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.
Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет. Кроме того, повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривает ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, 6 сентября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за установление уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.