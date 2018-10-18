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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 43901 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113195 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121230 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160427 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150174 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139227 просмотра

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7 марта, 13:58 • 129715 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 06:35 • 118213 просмотра

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Рада установила уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

Рада установила уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

Киев  •  УНН

 • 26128 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада приняла закон 7017 о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины по поводу ответственности за незаконное пересечение государственной границы, передает корреспондент УНН.

Соответствующее решение поддержали 243 народных депутата Украины.

Законом предусмотрено установить уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет. Кроме того, повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривает ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, 6 сентября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за установление уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

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