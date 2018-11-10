Відсьогодні за незаконне проникнення в Україну можуть посадити на три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Відсьогодні за незаконне перетинання державного кордону України вводиться кримінальна відповідальність, передає УНН.
Учора, 9 листопада 2018 року, в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України” опубліковано Закон від 18.10.2018 N 2599-VIII, щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону.
Це означає, що від сьогодні встановлюється кримінальна відповідальність за перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості.
Такі діяння каратимуться позбавленням волі на строк до трьох років.
Окрім того, за повторне вчинення таких дій або вчинення їх групою осіб передбачається відповідальність у формі позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, а вчинення таких дій у поєднанні з насильством або застосуванням зброї — на строк від п’яти до восьми років.
Також зауважимо, що адміністративна відповідальність, передбачена статтею 204-1 КУпАП, щодо незаконного перетинання державного кордону України “звичайними” мігрантами чи порушниками залишається.
Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада встановила кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону.
А 7 листопада Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону.