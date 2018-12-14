Открыто первое уголовное производство за незаконное пересечение границы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Служба безопасности Украины начала первого уголовного производства относительно незаконного пересечения границы. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, 11 декабря пограничники Белгород-Днестровского отряда Южного регионального управления задержали нарушителя государственной границы – 32-летнего гражданина Молдовы. Как отмечается, мужчина пытался попасть в Украину, минуя пункты пропуска, поскольку ранее украинские пограничники запретили ему въезд в Украину сроком на 10 лет.
"Сейчас по сообщению сотрудников Госпогранслужбы следственным отделом Управления СБУ в Одесской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 332-2 УК Украины "Незаконное пересечение государственной границы Украины", – написал Цигикал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое детей упали в реку во время нелегального пересечения границы с Венгрией
Нарушителя передали сотрудникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий. Иностранца может ожидать наказание - лишение свободы на срок до трех лет.
Как сообщал УНН, 10 ноября в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Такие действия будут караться лишением свободы на срок до трех лет.
Напомним, 18 октября Верховная Рада установила уголовную ответственность за незаконное пересечение границы.
А 7 ноября Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.