На КПВВ на Донбассе в очередях застряли 350 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. За прошедшие сутки отмечалось увеличение пасажиротранспортного потока. Сегодня утром в очередях находилось 350 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 50/90; "Новотроицкое" - 50/30; "Гнутово" - 30/20", - говорится в сообщении.
Отмечается, за минувшие сутки, по сравнению с предыдущей, отмечалось увеличение пасажиротранспортного потока. В общем через КПВВ последовало 48,5 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств.
Пограничники уверяют, что все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
Напомним, сегодня в Минске украинская делегация обратится к Российской Федерации с требованием обеспечить режим тишины для окончания ремонта газопровода в Красногоровке, реконструкции моста в Станице Луганской и разблокирования работы КПВВ "Золотое".