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Україна звернеться до РФ з вимогою забезпечити режим тиші для закінчення ремонту газопроводу в Красногорівці

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Завтра у Мінську українська делегація звернеться до Російської Федерації з вимогою забезпечити режим тиші для закінчення ремонту газопроводу в Красногорівці, реконструкції моста в Станиці Луганській і розблокування роботи КПВВ “Золоте”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший віце-спікер парламенту, представник від України в тристоронній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.

Україна звернеться до РФ з вимогою забезпечити режим тиші для закінчення ремонту газопроводу в Красногорівці

“А українська делегація в Мінську завтра, в свою чергу, звернеться до РФ з вимогою забезпечити режим тиші для закінчення ремонту газопроводу в Красногорівці. Про це мене просили і місцеві жителі, і влада. Газопровід було перебито 5 років тому російськими окупантами, через постійні обстріли не вдавалося закінчити реконструкцію, під час ремонтних робіт в січні цього року було поранено робітників. Питання Красногорівки завтра підніматимемо й на групах, і на ТКГ. Як і вимогу до РФ негайно надати гарантії режиму тиші для реконструкції мосту в Станиці Луганській і розблокування роботи КПВВ ” Золоте", яке українська сторона відкрила 24 березня", — написала Геращенко.

Нагадаємо, представник України в Тристоронній контактній групі звернулася із 16-тим листом до представника Росії в ТКГ Борису Гризлову, щоб провести 30 березня обмін полонених 25 українців на 25 засуджених в Україні росіян.

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