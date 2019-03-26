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Украина обратится к РФ с требованием обеспечить режим тишины для окончания ремонта газопровода в Красногоровке

Киев • УНН

 • 7389 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Завтра в Минске украинская делегация обратится к Российской Федерации с требованием обеспечить режим тишины для окончания ремонта газопровода в Красногоровке, реконструкции моста в Станице Луганской и разблокирования работы КПВВ "Золотое". Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер парламента, представитель от Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.

Украина обратится к РФ с требованием обеспечить режим тишины для окончания ремонта газопровода в Красногоровке

"А украинская делегация в Минске завтра, в свою очередь, обратится к РФ с требованием обеспечить режим тишины для окончания ремонта газопровода в Красногоровке. Об этом меня просили и местные жители, и власти. Газопровод был перебит 5 лет назад российскими оккупантами, из-за постоянных обстрелов не удавалось закончить реконструкцию, во время ремонтных работ в январе этого года был ранен рабочий. Вопрос Красногоровки завтра будем поднимать и на группах, и на ТКГ. Как и требование к РФ немедленно предоставить гарантии режима тишины для реконструкции моста в Станице Луганской и разблокирование работы КПВВ "Золотое", которое украинская сторона открыла 24 марта", - написала Геращенко.

Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась с 16-тым письмом к представителю России в ТКГ Борису Грызлову, чтобы провести 30 марта обмен пленных 25 украинцев на 25 осужденных в Украине россиян.

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