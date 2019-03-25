Україна звернулась до Росії з пропозицією провести обмін полоненими 30 березня

КИЇВ. 25 березня. УНН. Представник України в Тристоронній контактній групі звернулася із 16-тим листом до представника Росії в ТКГ Борису Гризлову, щоб провести 30 березня обмін полонених 25 українців на 25 засуджених в Україні росіян. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.