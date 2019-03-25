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Україна звернулась до Росії з пропозицією провести обмін полоненими 30 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Представник України в Тристоронній контактній групі звернулася із 16-тим листом до представника Росії в ТКГ Борису Гризлову, щоб провести 30 березня обмін полонених 25 українців на 25 засуджених в Україні росіян. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Україна звернулась до Росії з пропозицією провести обмін полоненими 30 березня

“Ми з Євгеном Кириловичем Марчуком — представником України у Тристоронній контактній групі — направили 16-ий лист представнику Росії в Тристоронній контактній групі Гризлову з пропозицією 30 березня здійснити звільнення заручників та політв’язнів. Ми пропонуємо, щоб вони негайно забрали 25 росіян в обмін на 25 українців політв’язнів Кремля”, — сказала Геращенко.

Вона також додала, що Україна готова забрати 19 українців з окупованих територій і помилувати 72 сепаратистів.

“Це не просто лист, ми у нього вклали слова омбудсмена Російської Федерації Москалькової під час її візиту до Києва, що вона не має мандату займатись питанням звільнення і що це робота спеціальної тристоронньої контактної групи в Мінську. Ми не дамо права російській стороні ухилятись від питання звільнення заручників”, — зазначила Геращенко.

Нагадаємо, наступне засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі пройде в Мінську 27 березня.

До слова, востаннє обмін полоненими відбувся 27 грудня 2017 року, де з полону на Донбасі звільнили 74 заручників.

Як повідомляв УНН, Україна в ТКГ запропонувала Росії першим у Мінську поставити питання обміну.

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