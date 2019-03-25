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Украина обратилась к России с предложением провести обмен пленными 30 марта

Киев • УНН

 • 8003 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась с 16-тым письмом к представителю России в ТКГ Борису Грызлову, чтобы провести 30 марта обмен пленных 25 украинцев на 25 осужденных в Украине россиян. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает передает УНН.

Украина обратилась к России с предложением провести обмен пленными 30 марта

"Мы с Евгением Кирилловичем Марчуком - представителем Украины в Трехсторонней контактной группе - направили шестнадцатое письмо представителю России в Трехсторонней контактной группе Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключенных. Мы предлагаем, чтобы они немедленно забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев политзаключенных Кремля", - сказала Геращенко.

Она также добавила, что Украина готова забрать 19 украинцев с оккупированных территорий и помиловать 72 сепаратистов.

"Это не просто письмо, мы в него вложили слова омбудсмена Российской Федерации Москальковой во время ее визита в Киев, что она не имеет мандата заниматься вопросом освобождения и это работа специальной трехсторонней контактной группы в Минске. Мы не дадим права российской стороне уклоняться от вопроса освобождения заложников", - отметила Геращенко.

Напомним, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Минске 27 марта.

К слову, последний раз обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года, где из плена в Донбассе освободили 74 заложников.

Как сообщал УНН, Украина в ТКГ предложила России первым в Минске поставить вопрос обмена.

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