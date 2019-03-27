На КПВВ на Донбасі у чергах застрягли 350 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Минулої доби відмічалося збільшення пасажиротранспортного потоку. Сьогодні зранку у чергах перебувало 350 автівок, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/60; „Мар’їнка“ — 50/90; „Новотроїцьке“ — 50/30; „Гнутове“ — 30/20”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, минулої доби, у порівнянні з попередньою, відмічалося збільшення пасажиротранспортного потоку. Загалом через КПВВ прослідувало 48,5 тисячі осіб та 5,3 тисячі транспортних засобів.
Прикордонники запевняють, що усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.
Нагадаємо, сьогодні у Мінську українська делегація звернеться до Російської Федерації з вимогою забезпечити режим тиші для закінчення ремонту газопроводу в Красногорівці, реконструкції моста в Станиці Луганській і розблокування роботи КПВВ “Золоте”.