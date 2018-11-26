В очередях на границе с Польшей застряли 600 автомобилей

"Республика Польша: "Устилуг" – 0, "Угринов" – 30, "Рава-Русская" – 60, "Грушев" – 200, "Смильница" – 160, "Шегини" – 120, "Краковец" – 30. Словацкая республика: "М. Березный" – 0, "Ужгород" – 0. Венгрия: "Тиса" – 0, "Дзвонковое" – 15, "Косино" – 15, "Лужники" – 0, "Вилок" – 20. Румыния: "Дьяково" – 0, "Солотвино" – 0, "Порубное" – 0. Молдова: "Мамалыга-авто" – 0", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, со вчерашнего дня, 25 ноября, владельцы "евроблях" начали перекрывать пропускные пункты на границе. По состоянию на 15:00 в пунктах пропуска на границе с Польшей наблюдается увеличение автомобильных очередей по сравнению с состоянием на 12:00.