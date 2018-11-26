У чергах на кордоні з Польщею застрягли 600 автомобілів

"Республіка Польща: "Устилуг" – 0, "Угринів" – 30, "Рава-Руська" – 60, "Грушів" – 200, "Смільниця" – 160, "Шегині" – 120, "Краковець" – 30. Словацька республіка: "М.Березний" – 0, "Ужгород" – 0. Угорщина: "Тиса" – 0, "Дзвінкове" – 15, "Косино" – 15, "Лужанка" – 0, "Вилок" – 20. Румунія: "Дяково" – 0, "Солотвино" – 0, "Порубне" – 0. Молдова: "Мамалига-авто" – 0", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, відучора, 25 листопада, власники "євроблях" почали перекривати пропускні пункти на кордоні. Станом на 15:00 у пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігається збільшення автомобільних черг у порівнянні зі станом на 12:00.