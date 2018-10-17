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7 марта, 19:45 • 164094 просмотра

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В Чехии задержали россиян по обвинению в кибератаке на МИД

В Чехии задержали россиян по обвинению в кибератаке на МИД

Киев  •  УНН

 • 9122 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Чехии задержали граждан РФ, которых обвиняют в хакерской атаке на компьютерную систему МИД Чехии и вмешательстве в работу системы выдачи видов на жительство. Об этом пишет издание BBC, ссылаясь на прокуратуру Праги, передает УНН.

По сообщению прокуратуры, 18 сентября были задержаны восемь человек, среди которых - граждане России и Вьетнама. Количество россиян среди задержанных неизвестно.

В тот же день им предъявили обвинение в несанкционированном доступе к компьютерным сетям и участие в организованной преступной группе.

Четырем из них также предъявлено обвинение в отмывании денег.

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Обвиняемые могли заработать на хакерских атаках сотни миллионов чешских крон, говорится в сообщении пражской прокуратуры.

Напомним, в начале октября нидерландская военная разведка MIVD сообщила, что предотвратила кибератаку на ОЗХО, которую готовили российские спецслужбы.

Позже Минюст США предъявил обвинения в причастности к кибератакам семи россиянам, которые подозреваются в шпионаже для российских спецслужб.

Канада также присоединилась к своим союзникам в выявлении и раскрытии серии преступных киберопераций российских военных.

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