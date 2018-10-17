В Чехии задержали россиян по обвинению в кибератаке на МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Чехии задержали граждан РФ, которых обвиняют в хакерской атаке на компьютерную систему МИД Чехии и вмешательстве в работу системы выдачи видов на жительство. Об этом пишет издание BBC, ссылаясь на прокуратуру Праги, передает УНН.
По сообщению прокуратуры, 18 сентября были задержаны восемь человек, среди которых - граждане России и Вьетнама. Количество россиян среди задержанных неизвестно.
В тот же день им предъявили обвинение в несанкционированном доступе к компьютерным сетям и участие в организованной преступной группе.
Четырем из них также предъявлено обвинение в отмывании денег.
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Обвиняемые могли заработать на хакерских атаках сотни миллионов чешских крон, говорится в сообщении пражской прокуратуры.
Напомним, в начале октября нидерландская военная разведка MIVD сообщила, что предотвратила кибератаку на ОЗХО, которую готовили российские спецслужбы.
Позже Минюст США предъявил обвинения в причастности к кибератакам семи россиянам, которые подозреваются в шпионаже для российских спецслужб.
Канада также присоединилась к своим союзникам в выявлении и раскрытии серии преступных киберопераций российских военных.