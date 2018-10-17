В Чехии задержали россиян по обвинению в кибератаке на МИД

По сообщению прокуратуры, 18 сентября были задержаны восемь человек, среди которых - граждане России и Вьетнама. Количество россиян среди задержанных неизвестно.



В тот же день им предъявили обвинение в несанкционированном доступе к компьютерным сетям и участие в организованной преступной группе.



Четырем из них также предъявлено обвинение в отмывании денег.



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Обвиняемые могли заработать на хакерских атаках сотни миллионов чешских крон, говорится в сообщении пражской прокуратуры.



Напомним, в начале октября нидерландская военная разведка MIVD сообщила, что предотвратила кибератаку на ОЗХО, которую готовили российские спецслужбы.



Позже Минюст США предъявил обвинения в причастности к кибератакам семи россиянам, которые подозреваются в шпионаже для российских спецслужб.



Канада также присоединилась к своим союзникам в выявлении и раскрытии серии преступных киберопераций российских военных.