У Чехії затримали росіян за звинуваченням у кібератаці на МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Чехії затримали громадян РФ, яких звинувачують у хакерській атаці на комп'ютерну систему МЗС Чехії та втручанні в роботу системи видачі посвідок на постійне проживання. Про це пише видання BBC, посилаючись на прокуратуру Праги, передає УНН.
За повідомленням прокуратури, 18 вересня було затримано вісьмох осіб, серед яких - громадяни Росії та В'єтнаму. Кількість росіян серед затриманих невідома.
Того ж дня їм висунули обвинувачення в несанкціонованому доступі до комп'ютерних мереж та участі в організованій злочинній групі.
Чотирьом з них також висунули обвинувачення у відмиванні грошей.
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Обвинувачені могли заробити на хакерських атаках сотні мільйонів чеських крон, йдеться в повідомленні празької прокуратури.
Нагадаємо, на початку жовтня нідерландська військова розвідка MIVD повідомила, що запобігла кібератаці на ОЗХЗ, яку готували російські спецслужби.
Пізніше Мін’юст США висунув звинувачення у причетності до кібератак семи росіянам, які підозрюються у шпигунстві для російських спецслужб.
Канада також приєдналась до своїх союзників у виявленні та викритті серії злочинних кібероперацій російських військових.