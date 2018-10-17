У Чехії затримали росіян за звинуваченням у кібератаці на МЗС

За повідомленням прокуратури, 18 вересня було затримано вісьмох осіб, серед яких - громадяни Росії та В'єтнаму. Кількість росіян серед затриманих невідома.



Того ж дня їм висунули обвинувачення в несанкціонованому доступі до комп'ютерних мереж та участі в організованій злочинній групі.



Чотирьом з них також висунули обвинувачення у відмиванні грошей.



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Обвинувачені могли заробити на хакерських атаках сотні мільйонів чеських крон, йдеться в повідомленні празької прокуратури.

Нагадаємо, на початку жовтня нідерландська військова розвідка MIVD повідомила, що запобігла кібератаці на ОЗХЗ, яку готували російські спецслужби.



Пізніше Мін’юст США висунув звинувачення у причетності до кібератак семи росіянам, які підозрюються у шпигунстві для російських спецслужб.



Канада також приєдналась до своїх союзників у виявленні та викритті серії злочинних кібероперацій російських військових.