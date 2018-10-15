Співробітник ГРУ Мішкін під час навчання працював офіціантом - ЗМІ

За його словами, "Гарсон" тоді був одним з найбільш "гідних" місць Санкт-Петербурга, і офіціант в ньому отримував хороші гроші. Мишкова Євдокимов називав "товариською, в міру відкритою, цинічною, нормальною" молодою людиною.



"Давав якісь рекомендації по здоров'ю ... Він точно навчався на лікаря. По-моєму, це була військово-медична академія", - згадує він.



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За словами Евдокміова, він впізнав "Петрова" ще після інтерв'ю Маргариті Симоньян. Після цього він написав у фейсбуці пост і звернувся до колег по "Гарсону", які погодилися, що "Петров" схожий на колишнього офіціанта Олександра Мішкіна.



Адміністратор кафе, яке зараз знаходиться на місці "Гарсона", також згадала Мішкіна і сказала, що знайома з ним. За її словами, вона "давно" випадково зустрілася з ним на Фінляндському вокзалі, де вони поговорили.



Як сообщаал УНН, справжнє ім'я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипалів, за даними розслідувачів Bellingcat, Олександр Мішкін. У звіті журналістів зазначено, що "Олександр Петров" несправжній персонаж, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ.



4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.

