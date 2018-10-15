Сотрудник ГРУ Мишкин во время учебы работал официантом - СМИ

По его словам, "Гарсон" тогда было одним из самых "достойных" мест Санкт-Петербурга, и официант в нем получал хорошие деньги. Мишкина Евдокимов называл "общительным, в меру открытым, циничным, нормальным" молодым человеком.



"Давал какие-то рекомендации по здоровью... Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия", — вспоминает он.



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По словам Евдокмиова, он узнал "Петрова" еще после интервью Маргарите Симоньян. После этого он написал в фейсбуке пост и обратился к коллегам по "Гарсону", которые согласились, что "Петров" похож на бывшего официанта Александра Мишкина.



Администратор кафе, которое сейчас находится на месте "Гарсона", также вспомнила Мишкина и сказала, что знакома с ним. По ее словам, она "давно" случайно встретилась с ним на Финляндском вокзале, где они поговорила.



Как сообщаал УНН, настоящее имя второго подозреваемого по делу отравления Скрипалей, по данным расследователей Bellingcat, Александр Мишкин. В отчете журналистов указано, что “Александр Петров” не подлинный персонаж, а тайный псевдоним сотрудника российского агентства безопасности, военного врача, который состоит на службе в ГРУ.



4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

