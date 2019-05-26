В Чехии явка на выборах в ЕП не превысила 35%
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Чехии закончились выборы в Европейский парламент. В субботу, 25 мая, во второй день голосования, избирательные участки были открыты с 8 до 14 часов, отмечает УНН со ссылкой на Radio Praha.
В четырех населенных пунктах Чехии наряду с европейскими выборами были организованы местные референдумы. Жители Мехениц в Центральной Чехии высказали свое мнение по вопросу, необходимо ли в деревне строить супермаркет. В Голубицах рядом с Брно решалась судьба казино, а в Беховицах — пригороде Праги — местные отвечали на вопрос, нужна ли им новая парковка. Жителям Ловчице у Годонина дали на выбор, покрывать ли новую дорогу брусчаткой или асфальтом.
Наибольший интерес к выборам в Европейский парламент в Чехии проявили жители столицы. По данным избирательных комиссий, опубликованным в полдень субботы, на избирательные участки в Праге явились больше 30 процентов избирателей, местами явка достигала 35 процентов.
Подобная ситуация наблюдалась также на некоторых участках в г. Градец-Кралове. В Центрально-Чешском крае показатель превысил 20 процентов, в Брно пришли на выборы 25 процентов избирателей. В среднем по стране явка составила от 15 до 21 процента.
Результаты голосования будут обнародованы в воскресенье, после 23 часов.
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