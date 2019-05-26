У Чехії явка на виборах до ЄП не перевищила 35%

У чотирьох населених пунктах Чехії поряд з європейськими виборами були організовані місцеві референдуми. Жителі Мехеніц в Центральній Чехії висловили свою думку з питання, чи потрібно в селі будувати супермаркет. У Голубіцах поруч з Брно вирішувалася доля казино, а в Беховіцах — передмісті Праги — місцеві відповідали на питання, чи потрібна їм нова парковка. Жителям Ловчіце у Годоніна дали на вибір, чи покривати нову дорогу бруківкою або асфальтом.

Найбільший інтерес до виборів до Європейського парламенту в Чехії проявили жителі столиці. За даними виборчих комісій, опублікованими в опівдні суботи, на виборчі дільниці в Празі з’явилися більше 30 відсотків виборців, місцями явка сягала 35 відсотків.

Подібна ситуація спостерігалася також на деяких ділянках в м. Градець-Кралові. У Центрально-Чеському краї показник перевищив 20 відсотків, в Брно прийшли на вибори 25 відсотків виборців. В середньому по країні явка склала від 15 до 21 відсотка.

Результати голосування будуть оприлюднені в неділю, після 23-ї години.

Як повідомляв УНН, правляча партія і опозиція поділили лідерство в Ірландії.